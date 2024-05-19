今年國際金價持續飆漲，截至周五（17日），COMEX黃金期貨收漲1.44%，報每盎司2419.8美元。面對金價狂飆，相信不少人都想知道在當前的環境下，金價還能上漲到多高。《貨幣戰爭》作者瑞卡茲（James Rickards）近日更新對黃金的價格預估，認為在2026年將突破27000美元！

今年以來受到避險需求升高、美國大規模債務發行、以及高通膨等影響，黃金價格漲勢兇猛，現貨黃金價格更在4月12日觸及每盎司2431.29美元的歷史新高。

美國著名的經濟學家、暢銷書《貨幣戰爭》的作者瑞卡茲近日撰文指出，他先前曾表示，黃金在2026年可能會達到每盎司15000美元，但據他最新預測，金價屆時將突破27000美元。

瑞卡茲強調，27000美元的金價，是他經過嚴格分析的結果，可不是他的隨意猜測。瑞卡茲認為，如果由於過度的貨幣發行、比特幣的競爭、極端水平的美元債務、新的金融危機、戰爭或自然災害等多重因素，導致民眾對主權貨幣的信心崩潰，全球央行可能無奈回歸金本位。

央行可能會不得不重新依賴黃金，儘管他們並不願意，但為了重建全球貨幣體系的秩序，他們必須這麼做。

瑞卡茲接著以經濟學的原理與過去的歷史經驗對黃金的價格進行了推論。他認為，如果美元再次與黃金掛鉤，黃金的價格就必須支持當前的貨幣供應，以維持市場穩定與信心。而據他的推算，在新的全球金本位下，黃金價格應為每盎司27533 美元。

瑞卡茲也坦言，期間還有很多變數，像是貨幣供應量，最近美國等多個國家的該數據就一直在上升。不過瑞卡茲表示，基於貨幣經濟學和歷史來說，他的假設其實堪稱「溫和」，在新金本位制下，金價超過每盎司25000美元並不誇張，「作為投資者，你的教訓是現在就購買黃金」！