520總統就職典禮明上午9時至11時30分舉行，新北市政府晚間6時公布明日行程，新北市長侯友宜上午9時視察藤寮坑溝二期成果「生態新北－水之生態饗宴」，10時視察中和安邦段青年社會住宅新建統包工程完工，11時視察土城區中央路3段（中央路3段184巷－大安寮橋）人行道改善工程。時間與總統就職典禮重疊，確定無法出席520總統就職典禮。

新北市長侯友宜確定不出席準總統賴清德520就職典禮，但今已致贈花籃祝賀總統賴清德、副總統蕭美琴，上面寫著「地方中央 協力齊心 中華民國 和樂富強」16個字。（民眾提供）

侯友宜今已致贈花籃祝賀總統賴清德、副總統蕭美琴，上面寫著「地方中央 協力齊心 中華民國 和樂富強」16個字。