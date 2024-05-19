520總統就職前，近1個多月來，中共軍機、軍艦擾台時，距離比以往更近；17日有2架次共機逾越海峽中線，距離澎湖僅42海浬。前立委郭正亮認為，中共對準總統賴清德充滿不信任，並沒有因為他就職就停止軍事動作。

郭正亮今(19日)在政論節目《新聞大白話》中表示，兩岸並沒有比以前更嚴重的軍事動作，比如距離澎湖42海浬，而之前還有更近的，距離基隆32海浬。他認為，中共並沒有因賴清德就職就停止擾台，表示基本上還是對他充滿不信任，所以軍事動作就沒有停止。

另外，針對美智庫稱，中國大陸在處理台灣問題上存在「特洛伊木馬」式戰略，拖延國際社會對台灣的關注，讓台灣處境日益困難。郭正亮指出，一些智庫的發言很難評論，因為那是他們自己想的。我們並沒有看到美國相關方面，希望台灣能夠改善的措施，比較明顯的就只有認知作戰，其他並沒有看到。

郭正亮接著點出，美國並沒有限期民進黨政府改變經濟對大陸的依賴，我們依賴變少，有很多是中美科技戰、貿易戰造成的，所以使得一些台資企業，轉到東南亞、墨西哥去投資。他看到總統蔡英文說她的經濟成就，那個根本跟她沒有關係，是中美科技戰、貿易戰導致台灣企業策略的調整。