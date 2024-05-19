多年好友，也是小孩的乾爹，因為工作關係借宿家中，沒想到竟是引狼入室！讓家人悔不當初，狠心直接提告！花蓮一名男子因為工作關係，暫時住在好友民宅的客廳，本月10日凌晨趁屋主出門，酒後闖進乾女兒房間意圖侵犯，嚇得少女躲進廁所，打電話給母親求救，儘管男子事後頻傳訊息道歉，說自己喝多了，還是被警方移送法辦。

10日凌晨4點半，母親收到女兒傳來的訊息，訊息中表示，乾爹走過來親我，還做出一連串猥褻舉動，媽媽急打電話關心情況，叫女兒趕快離開家裡，過程不忘安撫她的情緒。怎麼也沒料到認識多年的好友，趁自己不在家對國中女兒下手。

事發地點就在花蓮民宅內，涉案男子是屋主女兒的乾爹，平常在桃園當裝潢工人，最近接下花蓮的工作為了方便暫時借宿好友家的客廳，9號晚上屋主出門找朋友，男子自告奮勇說要幫忙照顧女兒，他一個人幾杯黃湯下肚，居然闖進乾女兒房間。

少女媽媽表示：「我女兒是掙脫推開，然後我女兒就是打電話求救，現在她發生什麼事情，乾爹撲在她身上，然後我女兒就趕快騎車到家裡附近求救，好險附近還有我的好朋友居住。」

事後這名借助的男子不斷傳訊息道歉，說是自己喝太多做錯了，決定不再喝酒，麻煩好友安撫女兒情緒，將自己的行為推給酒意上頭，被害人母親氣得直呼，完全不想再跟你碰面！

分局警方表示：「已循線追查犯嫌到案，並製作筆錄完成，將依法移送台灣花蓮地方檢察署偵辦。」男子行為，已經涉嫌強制猥褻，儘管後悔莫及，還是要為此付出代價。

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