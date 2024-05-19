台9線瑞豐段、中山加油站前昨（18）日發生行車糾紛，沈男與友人各自駕駛轎車，行經武陵三叉路口時，沈男不滿邱男駕駛聯結車逼車友人，自右側超車，邱男不甘挑釁，由左側超車攔停，持球桿下車，並夥同助手及同行「3打1」，警方獲報到場，3人依現行犯逮捕移送。

昨日上午8點多，沈男與友人分別駕駛轎車搭載親友前往花蓮縣進香，兩車沿台9線南往北行駛，沈男友人行駛於前方，邱男駕駛聯結車於中間，後方則為沈男。邱男疑似於四線道縮減為兩線道的武陵三叉路口前，故意逼向沈男友人車輛。

沈男憤而於下個紅綠燈（台9線與新源路路口），由右側超越邱男聯結車，與邱男同公司的吳姓聯結車司機，於後方見到此一狀況，立即以無線電告知邱男「自小客在挑釁」。

邱男遂加速由左側超越沈男轎車，將其攔下停於路旁。邱男手持高爾夫球桿，同車助手李男手持短型棒球棒，下車與沈男理論，同時，吳男也下車助陣。雖然沈男妻子及同行友人一再勸阻，雙方火氣難耐，爆發肢體衝突。沈男左膝後方受傷及自小客引擎蓋烤漆受損。

案經路過民眾報案，警方獲報到場時雙方均已坐上自己所有車輛，警詢後，全案以違反傷害及強制罪嫌，將3人以現行犯移送台東地方檢察署依法偵辦。

關山警察分局表示，行車時請依標線號誌行駛，並遵守交通規則，若有發生行車事故或是糾紛，請撥打110報案。