立法院17日舉行院會，針對藍白陣營所提國會改革法案進行表決，惟至午夜12時仍未完成，因此週二（21）日繼續開會。對此，國民黨立委葉元之表示，藍營戰略就是把主席台守護好，希望一早就表決，不要再跟民進黨協商了；因為跟民進黨協商就是浪費時間，一直囉嗦、一直跳針、一直重複，所以沒什麼好協商的，趕快三讀通過比較重要。

對於立法院週五的藍綠大混戰，葉元之指出，民進黨立委沈伯洋自己做一個挑釁危險的動作，反過來罵國民黨殺人？這就好像你找我打架，我打贏了，你還反過來罵我下手太重？難道要綁住手讓你打？另外，民進黨立委王美惠是打駐衛警和議事人員，郭國文是去搶走72歲的秘書長周萬來的東西，都非常不可取。民進黨就是欺負人不敢還手，應該帶著禮物上門真心道歉！

葉元之認為，週五很多衝突都是沒有必要的，例如鍾佳濱跳上主席台撲倒陳菁徽，即使成功進到主席台，也會被國民黨包圍，如果沒有其他人配合，也是要乖乖下來。除了抱陳菁徽數秒，讓陳菁徽黑青外，有任何意義嗎？沒有！

鍾佳濱為何要做？葉元之分析，因為他是南流（新潮流南系），跟賴清德最有關係，做給賴清德看的！邱志偉是高雄新潮流，也是南流，也是趁協商休息跳上主席台。當天最忙的就是郭國文，一下巴黃國昌、一下搶文件，一下跳上主席台又自己摔下去，又開始罵國民黨。郭國文、鍾佳濱、邱志偉，都是無意義的攻擊，為什麼？就是做給賴清德看的。

葉元之也提到，在議場內民進黨一直威脅國民黨，稱立法院外面已經有很多年輕人來了。但國民黨根本不理民進黨，因為那些人就是民進黨動員來的，因為很多人是民進黨一位新北市議員找來的，這位新北市議員以前的老闆，就是在民進黨內負責組織動員的。

國民黨立委葉元之。（中時資料照，劉宗龍攝）

葉元之也笑問，週五晚上的民眾，應該要留下來抗爭包圍，怎麼到後來就走了？周六也沒人？ 林飛帆給你們的激勵還不夠嗎？只要你們好好表現，都有機會變成「林20萬」，怎一下就不見了？

葉元之強調，所有修法版本在網路上都有，委員會也討論過很多次，還開過公聽會。原本是採取按鈴表決，但有一次民進黨不讓國民黨投票，後來才改成舉手表決，而且舉手表決本來就是議事規則。

對於民進黨指控國民黨殺人，葉元之認為，這是要讓國民黨鬆懈，週二時下手輕一點，但國民黨不會被騙。禮拜二的戰略，葉元之直言，就是把主席台守護好，希望一早就表決，不要再跟民進黨協商了。因為跟民進黨協商就是浪費時間，他們不會講法案，會從盤古開天開始講，幾十年前如何如何，一直囉嗦、一直跳針、一直重複，都會背了，所以沒什麼好協商的，趕快三讀通過比較重要。對此，郭正亮也說「對」！