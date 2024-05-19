烏克蘭武裝部隊發表訃文，烏克蘭航空中隊參謀長兼第一副司令瓦西柳克中校(Denis Vasilyuk)，在執行戰鬥任務時死亡。他是烏克蘭空軍的英雄人物，已經執行了數十次戰鬥任務，還獲頒勇氣勳章。

烏克蘭第831戰術航空旅的臉書寫道：「我們無所畏懼，堅不可摧。我們不只失去了一名飛行員，還失去了一位可靠的戰鬥兄弟、朋友和一個出色而聰明的人。前幾天，在一次戰鬥任務中，參謀長、航空中隊第一副司令丹尼斯•瓦西柳克中校去世。」

該旅補充道：「自從莫斯科全面入侵以來，他已經執行了數十次戰鬥任務，並以此獲得勇氣勳章。丹尼斯熱愛他的家庭、他的生活、他的工作、他的同袍以及我們烏克蘭的天空。」

烏克蘭並未說明瓦西柳克是怎麼犠牲的，而俄羅斯媒體稱，瓦西柳克是在空戰中被擊落的。他駕駛的Su-27，被俄羅斯空天軍一架戰鬥機，發射R-37M遠程空對空飛彈擊中。

R-37M是俄羅斯的最遠程空對空飛彈，射程超過200公里，在飛行最後階段能夠達到超過5馬赫的高超音速。它具有主動追擊目標的能力，可在任何條件下攻擊各類空中目標，能夠由MiG-31與Su-30、Su-35所攜帶。

俄羅斯媒體稱，烏克蘭目前正在等待數十架美製F-16戰鬥機的交付。但是這些戰機的雷達與飛彈都沒有比俄羅斯戰機更優勢，它們不太可能產生任何真正的影響。

文章來源：Fearless and indestructible: fighter pilot Denis Vasilyuk died at the front

文章來源：The Russian Armed Forces shot down the plane of one of the best pilots of the Ukrainian Air Force, Lieutenant Colonel Vasilyuk
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