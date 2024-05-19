朝野立委5月17日在立法院爆發激烈衝突，場外也因此聚集抗議民眾，不過有民眾發現，民進黨支持者中有位「輪椅妹」在抗議時突然站起來，引發熱烈討論。對此，該名輪椅妹澄清，自己上個月因車禍導致一條腿斷掉，強調「要罵就罵但性羞辱真的不必」。

立法院17日表決國會改革相關法案，朝野立委爆發多次肢體衝突，各國外媒也相繼進行報導，台灣立法院再度成為國際焦點，立法院外也不孤單的出現抗議人士，吸引各家媒體直播現場畫面。有眼尖網友發現，一位坐著輪椅抗議的女子呼喊口號時，突然興起從輪椅上站了起來，畫面傳遍PTT、臉書社團，引發熱議。

網友在直播畫面中，發現一名原本坐著輪椅進場的抗議女子，卻在喊口號時瞬間站了起來，直呼神蹟。(圖／PTT、影片截圖)

許多網友看到畫面後感嘆，「民主的力量太強了吧？」、「台灣價值神功護體啊」、「簡直神蹟，醫生要失業了吧」、「月薪20萬的職缺競爭真的很激烈」、「果然職業的」、「果然是超大型海選現場」、「根本是就業博覽會吧」、「沒看綠委後面出來一個一個面試」、「為了9萬拚了」、「這個直接進入最終階段了吧」，但也有人反駁，「坐輪椅不代表不能站」、「不方便走路坐輪椅有什麼奇怪的」。

對此，輪椅妹在個人臉書發文說明，「我上個月出車禍斷1條腿不是2條」，所以抗議時才能站起來，輪椅妹也強調，自己的身分並非學生、發言時完全沒提到政黨，抗議時她想穿什麼就穿什麼，不需要在乎其他人眼光，「要罵就罵但性羞辱真的不必。真心希望未來你們的女兒不要這樣被對待」。