知名YouTuber老高，頻道「老高與小茉」經營6年擁有619萬訂閱，過去曾因為陷入抄襲風波，17日無預警在最新影片中發布重大公告，談到因為負擔到極限，所以將做出3大重要變革。

老高表示將打算每月多更新兩支影片，給會員收看，將會分享一些個人經營頻道的感想與心得，但加上追加影片後，工作量就變得太大，他現在也變得越來越忙，工作量太大，已經無法負擔，因此決定要將「周更」改成「雙周更」，他希望這樣以後他可以有更多時間陪伴家人，但他也承諾只是暫時性，之後如果情況改變，將恢復周更模式。

對於這個決定，不少網友表示支持：「其實這麼多年來，老高已經變老了，身心已經和以前比不了了，就算老高一個月一更我們也要珍惜，因為可能多幾年老高可能就真的說不了」、「早就希望老高能延長更新時間了，擔心老高的身體會太緊繃，一定注意休息，多陪陪小茉，撒點狗糧」。