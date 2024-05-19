葉男與彭男2人都是在網路上販售水晶的直播主，2人在網路上互嗆，還互相提告，葉男以「08」等語罵彭男，彭男提告，法院判處葉男應賠償彭男6萬6000元；彭男則在直播時，暗指葉男與牛頭梗相像，遭葉男提告，法院判彭男需賠葉男3萬元，2人互告過程中，也讓網路販賣水晶營收意外曝光。

葉男在直播時，將彭男肖像圖片刊截在臉書直播台內，言論內容提及「08」、「天不會先收我，我看會先收你」、「尿的。你一天沒少做你會死嗎？如果會死。就趕快去死吧。」「別再裝清高」、「08看你能搖擺多久」，並使彭男遭數百網路者辱罵，遭彭男請求損害賠償，彰化地院判處葉男應賠償彭男6萬6000元。

彭男則在臉書社團中進行直播時，拿出手機上顯示葉男直播時未戴墨鏡之影像擷圖，再將手機畫面切換為1隻牛頭梗之照片，並於手機畫面上反覆切換，意指兩者相像，葉男認為此方式侮辱他為狗，足以貶損他的的名譽等。

葉男主張，其名譽、信用遭損後，致其營業額嚴重下降，其經營之直播平台在2021年3月至6月份間，月營收平均本應有295萬6452元；7月份至11月份間，月營收平均則減少為31萬9143元，認原營收平均之減少，與彭男之行為間具有因果關係，又導致其精神情緒大受影響，且壓力極大而患有失眠等，要求彭男應賠償所受商譽損害計250萬元、精神慰撫金250萬元。

經查，彭男行為時間為2021年4月26日，而葉男同月銷售額為138萬6486元，5月份銷售額為556萬8228元，6月之銷售額才開始下降為290萬660元，葉男在5月之銷售額不降反升，顯見彭男之行為及言論，是否為造成葉男事後銷售額下降之原因，顯有疑義。

法院審酌，葉男所受之名譽貶損程度、精神上所受痛苦及雙方有夙怨等一切情狀，認為葉男請求精神上之損害250萬元，尚屬過高，應核減為3萬元為適當。