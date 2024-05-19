立法院將在5月21日的院會中，繼續處理國會改革相關修法草案；立法院長韓國瑜的態度，備受關注。前立委郭正亮建議，韓國瑜不要再等了，就是「速戰速決」，越拖情勢越不利。

郭正亮今(19日)在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，韓國瑜要想一想21日的狀況，你進得了議場嗎？這是第一關，民進黨一定會想辦法，讓他進不去，所以這一部分一定要做處理。

郭正亮接著表示，韓國瑜21日進去議場之後，民進黨一定會提出大堆會議質詢，韓國瑜要限制人數。接下來，他建議韓國瑜，不要再等了，就速戰速決。因為17日已經表決了三分之一左右，只剩下三分之二。他認為，越拖對韓國瑜情勢越不利。

郭正亮認為，韓國瑜17日那一天真的是在容忍，看能不能對話，結果就一直耗，耗到晚上12點。如果不是國民黨主戰派說，要繼續開會到晚上，國民黨內部也有一派意見，認為開會到傍晚6點就好了。還好當天是開會到12點，結果表決了三分之一。

郭正亮表示，21日如果再耗下去，會讓人家覺得拖泥帶水，而且接下去的局面也不會改善。