金門「2024浯島城隍文化觀光季」今日下午進入最高潮！各地香陣與信眾將浯島城隍廟前廣場擠爆，迎接城隍爺繞境巡安。（于家麒攝）

為期一個月的金門「2024浯島城隍文化觀光季」今（19）日下午活動來到最高潮！由來自全台各地的49組各式香陣、與萬人空巷的進香人潮在後浦小鎮展開城隍巡安遶境；金門籍立委陳玉珍與縣長陳福海也親自扛起浯島城隍爺主轎巡安，沿途受到鄉親熱情歡迎，宛若一場嘉華會。縣府觀光處指出，「迓城隍」活動帶入諸多來金及返鄉的信眾及遊客，為金門觀光帶來重大產值效益，也為未來陸客如開放蒞金旅遊奠定良好的基礎。

今逢農曆4月12正日，浯島城隍爺巡安遶境，來自全台各地的49組香陣與進香人潮，讓後浦小鎮萬人空巷，宛若一場嘉年華會。（于家麒攝）

觀光處表示，今年的「迓城隍」慶典系列活動自4月20日陸續展開，昨（18）日的天震堂繞境暖身已為金城帶來一番熱鬧的氣氛；今逢農曆4月12正日，浯島城隍爺巡安遶境，各鄉社等自發性參，更包括來自全國城隍廟及新加坡浯江公會等團隊聚集的大會師，更讓整個後浦小鎮萬人空巷，俗諺「四月十二人看人」盛景再現，為活動帶來精彩絕倫的陣頭表演及歡樂氣氛。

今逢農曆4月12正日，浯島城隍爺巡安遶境，來自全台各地的49組香陣與進香人潮，讓後浦小鎮萬人空巷，宛若一場嘉年華會。（于家麒攝）

今逢農曆4月12正日，浯島城隍爺巡安遶境，來自全台各地的49組香陣與進香人潮，讓後浦小鎮萬人空巷，宛若一場嘉年華會。（于家麒攝）

觀光處強調，「金門迎城隍」不僅於2013年入選內政部 「宗教百景」，更獲文化部指定為「國家重要民俗活動」，每年農曆4月12日迎城隍，是金門島上最大的民俗慶典，金門在地及旅居外地遊子都會回鄉參與；今年浯島城隍廟方特邀請全國城隍聯誼總會40多間宮廟、逾千人團體參與年度盛事！透過活動帶動地區的觀光效應，提昇為地方閩南文化獨特光觀藝術嘉年華會。

不少小朋友身著古裝，粉墨登場扮「妝人」坐於藝閣內繞境，吸引攝影家與民眾搶拍。（于家麒攝）

北鎮廟前廣場為迎城隍繞境活動中重要的展演場，各香陣到此向廟參拜後均會使出看家本領表演，吸引民眾圍觀。（于家麒攝）

縣長陳福海指出，金門擁有豐富的歷史文化、自然景觀和宗教特色活動，期望吸引著越來越多的遊客前來探訪；縣府也將持續致力於推動觀光產業的發展，加強各項配套措施的建設，以提供更完善的旅遊服務，進一步提升金門的旅遊魅力和競爭力。

金門籍立委陳玉珍（前排左二）與縣長陳福海（中）也親自扛起浯島城隍爺主轎巡安，沿途受到鄉親熱情歡迎。（于家麒攝）

觀光處長許績鑫表示，今年浯島城隍廟邀請的香陣隊伍多達49組，除有四門進香團、范謝將軍盟會、關帝聖君、蘇府四千歲、邑主城隍爺、南門妝人隊伍、廈門城城隍廟、南門打花草、神尊蜈蚣座、全國城隍廟聯誼總會各廟等經典陣頭隊伍外，更有來自海外的新加坡浯江公會一同參與，為今年浯島城隍文化觀光季更增添多元色彩；藉此吸引來自各地的觀光旅客選擇來金遊玩，增加觀光產業整體收益，帶動金門整體經濟發展，共創多贏契機！

圍觀民眾看到「跑旱船」香陣到來一時技癢，下場尬舞超級嗨。（于家麒攝）

各宮廟武輦的比拚最為刺激，也常讓圍觀民眾嗨翻天。（于家麒攝）

觀光處另指出，今年度除了浯島城隍文化觀光季外，接下來的親子嘉年華、金湖海灘花蛤季、海上長泳暨金廈泳渡、中秋博狀元餅、2024國際海洋藝術季、2024金門老兵召集令、高粱老街風獅爺文化季等多元活動都將陸續登場，目前縣府也持續透過整合各單位活動資訊，建置「金門觀光旅遊網」及「金門行動旅服」新增「觀光」、「藝文」、「體育」及「宗教」四大主題，並將「每周活動」呈現於年度活動行事曆中，持續與各單位保持聯繫、即時更新相關資訊於網路社群，提供蒞金旅遊的旅客隨時可以透過手機獲取金門最新的活動資訊及獲取更好的旅遊體驗。