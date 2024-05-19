吳克群「我們的冒險」巡迴演唱會首站17日在杭州奧體網球中心開唱，唱到最後一首浪漫情歌〈謝謝你愛我〉時，出道24年的他對著滿場歌迷們告白：「就當你們都嫁給我了，謝謝你們愛我，當我的另一半，一當就20年。」

吳克群全新巡演精彩絕倫，他身穿盔甲、裹網紗、浸電話亭水缸、淋大雨，更和世界頂級舞團Kinjaz創始人安東尼合作，與12位舞者共跳屏風舞，舞台效果十足。他笑說自己是「無客群」，然後比向台下觀眾們，暖心說「我沒有客群，我只有家人，和一起冒險的夥伴」，引起全場歡呼。

吳克群演唱會中浸在電話亭水缸中。（滾石唱片提供）

他在東方感十足的屏風道具伴隨下，全副武裝披上盔甲與長披風演唱〈風林火山〉，緊接帶來〈將軍令〉和〈夸父追日〉，露出結實手臂，和舞群大秀「屏風舞」，視聽覺效果十分震撼，他表示：「一直想將〈風林火山〉、〈將軍令〉、〈夸父追日〉，這幾首做在一起，這次演唱會終於實現了。」

吳克群演唱會帶來多首熱門組曲。（滾石唱片提供）

演唱會中最具創意設計的水舞台，吳克群先在注水的電話亭裡演唱經典代表作〈沒關係〉，唱畢更全身潛進水裡，引起連連驚呼。隨後，吳克群從電話亭裡升起，全身濕透演唱〈愛太痛〉，唱到〈一場痛能多久〉時，舞台更降下大片雨幕，吳克群淋著雨大展歌喉，感性說道：「比起一場痛能多久，我想知道一場愛有多久，謝謝你們愛了我十幾年。」

最後吳克群帶來壓軸金曲〈為你寫詩〉，唱一遍全場意猶未盡，瘋喊「加班」，吳克群幽默把「為你寫詩」改唱成「為你加班」，全場一起大合唱，為演唱會畫下圓滿句點。