隨著核三廠1號機的運轉執照即將到期，屆時失去的951百萬瓦基載電力該如何補?台電現有說法並不能說服民眾。美國麻州理工學院的核能專家布吉諾（Jacopo Buongiorno）教授最近訪問台北，他誠懇的認為，解決台灣的電力危機，首要工作就是維持現有反應爐的運轉，最好把封存與停止的反應爐陸續復役，這種做法的投資量最小，回報率最高。

布吉諾是著名的核能工程專家，現在的主要工作是設計微型模組式反應器(MMR)，也被視為下一代核能的發展主流。在台灣，則有許多企業人物提議籌資自建所謂的小型模組式反應爐(SMR)。潔淨能源推廣協會主持人翁華志詢問布吉諾教授，台灣該如何看待新核能，是否應該投資研究SMR，或是引進SMR?

然而，布吉諾並不認為台灣需要急著引進SMR反應爐，他表示「那是捨近求遠的做法」，首要目標應該是充分利用已經完成的核電廠。

他說：「台灣的當務之急，絕對是延役正在發電的核電廠，並迅速重啟先前關閉的反應爐。做這些事的投資，比拿天然氣和再生能源來取代他們划算太多了。」

「在這之後，台灣應該把核四龍門發電廠蓋好，(它的)ABWR(進步沸水反應爐Advanced Boiling Water Reacto)是非常優秀的設計。把它剷平是無稽之談！」

布吉諾教授解釋，對於大型電網來說，像核1234類型的大型輕水式反應爐，還是最經濟的選擇。如果要蓋新的，可以考慮美國西屋的AP-1000新壓水式反應爐。「這個設計是成熟的，產業鍊也完整，並且美國政府也非常願意幫忙融資。」

至於布吉諾教授和他的學生，最近他們的研究，則專注在微型反應爐該如何安全的輸送。 他說「這類反應爐才100公噸左右，可以在工廠裡做好，在陸上運輸到指定地點，但過程一定要安全！」

美國麻州理工的布吉諾教授，正在研究微型反應爐的安全運輸。(圖/BWRX)

「雖然說大型電網採用傳統反應爐最適合，但是小型反應爐在以後，還是非常有潛力的。比如說，因為它們的溫度可達到750C，許多對工業用熱有需求的客戶有可能把他們裝在工廠旁以提供熱能。以後的工業可能會出現熱的需要大於發電。當然，離島或是小型電網，也是小型反應爐的擅長地點。」

被問到哪一個MMR研發最接近成功? 布吉諾教授看好的是西屋公司設計的eVinci，以及BWRX公司的BANR微型反應爐。只要一切順利，最快明年(2025)新一代的微型反應爐，就可能在美國的愛達荷國家實驗室(Idaho National Labs)測試！