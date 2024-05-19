香港樂團Beyond已故主唱黃家駒位在香港將軍澳華人永遠墳場的墓碑，今（19）日遭2名男子破壞，包括舔黃家駒遺照，還拿鐵鎚砸墓碑上的遺照，影片在網上瘋傳。香港警方火速逮捕2名破壞者，有網友起底畫面中的光頭男才15歲卻早有前科，曾在公開猥褻女星炎明熹人形立牌，變態行為讓人看了極度不適。

黃家駒今的墓碑今日遭到2名男子破壞，朝墓碑潑灑飲料，上前舔黃家駒遺照，最後還用鐵鎚重擊，還囂張錄下惡行PO上網，迅速遭到全香港網友撻伐，粉絲氣到報案，警方也火速將兩人逮捕，分別是畫面中的15歲光頭男，和掌鏡的23歲男。

破壞黃家駒墓碑的光頭男，被起底曾猥褻女星炎明熹的人形立牌。（圖／摘自東網）

儘管破壞者已遭逮捕，但網上還是瘋狂討論他們犯案動機，甚至有人起底15歲光頭男其實早有前科，還有自己的YouTube頻道，不時上傳惡搞影片；據港媒《東網》報導，去（2023）年9月光頭男就曾在公開場合對女星炎明熹做出強吻、撫摸等猥褻行為，有民眾制止還飆髒話罵人。如今他因破壞黃家駒墓碑被捕，網友也不禁好奇他猥褻人形立牌是否違法。

在黃家駒墓碑遭破壞後，Beyond成員黃貫中先問抓到嫌犯了嗎，之後憤怒表示破壞墳墓是很嚴重的事，「小則肚痛，大則橫死」；鼓手葉世榮則氣憤不已，更在社群社交網發文表示：「今天發生在家駒墳墓的事情實在可惡，這2個人已經被逮捕，必須受到法律的制裁，家駒在天之靈也不會放過他們！！！」