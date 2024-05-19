負責亞洲操作的他說貝恩過去五年到十年之間，在日本投資額累計逾50億美元，在積極投資下，未來五年投資規模肯定會翻倍。

日本央行維持低利率政策，與其他國家基準利率處高檔水準情況不同，加上日本企業對激進投資人和私募基金展示極歡迎態度，因此日本資產正不斷吸引外國投資人目光。

像東芝結束74年上市歷史而走向私有化來重建業務是明顯例子，貝恩是有意買下東芝的投資人之一。另外，愈來愈多上市公司提高股東報酬來迎合激進投資人的要求。

對貝恩來說，今年可能是其拓展亞洲業務的重要里程碑。前身為東芝記憶體事業的鎧俠，由貝恩帶領的財團在2018年以180億美元買下，為當時亞洲最大私募收購交易。日媒4月報導鎧俠準備最快10月上市。

格羅斯指日本企業環境正轉向對私募基金業更有利，因為外界預期美國年底前降息，借貸成本走低有助刺激併購交易。

半導體市場持續復甦，讓人重新看好像鎧俠等銷售業績成長，從而有利鎧俠的上市行情。他認為股票首度公開發行（IPO）市場正恢復活力。各種有利因素結合將成為一個大好的投資良機。

Dealogic資料顯示，去年全球包含私募業收購在內的併購金額下跌16％，但日本大增28％。

格羅斯強調目前沒有一個市場能像日本那樣有如此多投資機會。日本對貝恩極重要，占其亞洲投資比率逾30％。印度、韓國和澳洲也是貝恩在亞太區內重要的投資市場。