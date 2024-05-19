台鋼雄鷹洋炮魔鷹在與統一獅3連戰最終戰，在7局下不滿主審好球帶判決，回到休息室後口中仍念念有詞，最後被驅逐出場，被趕出場後他「氣噗噗」的直接「跨欄」上前要找主審理論，好在被打擊教練路易士保住才沒釀成衝突。

雄鷹在2局下追平比數，5局下曾子祐、王柏融安打，藍寅倫四壞球保送形成滿壘，2出局後杜家明敲出適時安打、一棒打回2分，取得3比1領先。

7局上獅隊展開反攻，先發投手江承諺完成6局任務後退場，接手的王躍霖被郭阜林、陳重羽連續2支二壘安打先掉1分，許哲晏游擊滾地球出局但送回三壘打者追平。

被追平的雄鷹在7局下試圖振作，2出局、一壘有人時輪到昨天把球打到忠靈祠的魔鷹，在球數1好3壞球數領先的情況下，最後1顆外角球被主審拉掉，引發魔鷹不滿，口中念念有詞，當下就被主審警告。

結果回到休息室後魔鷹依舊不滿主審判決，最後被驅逐出場，被趕出場後他立刻跨過澄清湖棒球場一壘休息室護欄，雄鷹隊友立刻上前試圖攔阻避免衝突擴大。