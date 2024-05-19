中國大陸第一艘無人機航母 076號即將完成，最快2027年起開始服役。海軍前艦長呂禮詩披露，076具備40公尺電磁彈射，就是要彈射無人機，而無人機扮演忠誠僚機角色，這是未來作戰態樣。

中國大陸第3艘航母福建艦已於1日開始海試，同時第一艘無人機航母 076號也即將完成，預計在2025年下水，最快2027年起開始服役。

前空軍副司令張延廷日前認為，076的重點就是將來變成無人機航母，它們跟傳統航母搭檔出去，戰力是加倍。

張延廷13日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，076的重點就是將來變成無人機航母，其他都交給071、072、075就可以了。076很大，有5萬噸，以後076可能會裝電磁彈射，電磁彈射之後是長程無人機，攻擊完畢之後是回陸地母基地落地。

而海軍前艦長呂禮詩119日在《新聞大白話》披露，中國大陸發展新型無人機航空母艦，區分為大型與小型。在江南造船廠看到的是大型的076，在示意圖上也已經把攻擊-10和BZK005放上去，且有40公尺電磁彈射，福建艦的電磁彈射是110公尺，很顯然076就是要彈射無人機。

另外，呂禮詩指出，在長江下游接近上海的位置，外國媒體披露，全長100公尺，趨近於小型無人機航空母艦，也就是小型075兩棲攻擊艦，只是沒有兩棲攻擊能力，但是有無人機起飛能力。

呂禮詩強調，現代戰爭，無人機扮演忠誠僚機角色，這是未來作戰態樣。