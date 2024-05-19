逢甲夜市是台中代表性的商圈之一，不過一位網友近日發現，逢甲夜市商圈似乎沒落許多，以前得走超過1小時的距離現在10分鐘就能走完，讓他忍不住好奇，「以前逢甲那麼多人潮，現在都去哪了？」，貼文曝光後引發熱議。許多在地人則分析，除了因為消費價格高、選擇少，消費型態改變也是一大原因。

原PO在PTT台中板發文表示，2009年他到逢甲夜市逛街時，機車得停到河南路，地瓜球攤到麻油雞攤得走超過1小時，「中間大概有幾次會有10分鐘完全動不了，也不用推，因為真的比跨年還擠」；現在汽車停星享道酒店附近就好，地瓜球攤前的小巷大拓寬，攤販全消失，「同樣距離大概10分鐘內走完，可以慢慢走，蠻悠閒」，另外也規劃了不用與車爭道的人行道，悠閒許多。

原PO指出，現在逢甲夜市的店家收了很多，小吃太貴、服飾很屁很中二，娃娃機店不是環境不優就是不好夾，8+9也很多，讓他對於逢甲商圈興趣缺缺，不如到一中街商圈逛街，小吃便宜、玩具店更多，累了還能去中友百貨吹冷氣喝星巴克、逛UNIQLO或是無印良品，讓原PO忍不住好奇，「以前逢甲那麼多人潮，現在都去哪了？一中街本來就不少，都跑去那邊不會太擠？」

對此，許多人紛紛回應，「本來就是以平價便宜食物跟衣飾起家的地點，一旦觀光化變貴，人潮自然就遠離了」、「那種租金造就那種價格逼走人潮是正常的」、「整合的太好，小攤位都被消失掉，就少掉多樣化的選擇了」，另外也有網友認為是消費型態改變，「夜市現在東西貴又沒冷氣吹誰要去，一中反而我覺得物價比較合理，難怪吸引得到人潮，而且一中的店真的比較多好吃的」、「真的，現在我寧願去百貨公司吹冷氣，路邊的東西沒比較便宜」。