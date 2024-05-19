經濟部表示，由於相近的出口競爭對手皆面對反傾銷稅或反傾銷調查的情勢，經濟部除積極協助業者應訴，同時密切關注後續發展，啟動分散市場拓銷，以及低碳智慧轉型、跨入半導體材料供應，並於下半年即啟動新興市場拓銷工作。

經濟部說明，台灣生產聚甲醛出口大陸，佔總出口市場的6成，其他市場則是越南、土耳其、印度。以2021年～2023年統計來看，占大陸聚甲醛總進口值約12.7％至14.1％間，為大陸第四大進口來源，次於歐盟、韓國、美國。

經濟部指出，大陸在2017年就已對韓國、泰國、馬來西亞的聚甲醛產品課徵反傾銷稅，這次又對歐盟、美國、台灣及日本發起調查，後續將由貿易署聯繫業者，把握調查案時效提出調查意見，協助業者後續的貿易救濟，同時啟動異業結盟拓展海外市場，就既有市場、新興市場展開拓銷協助，此外，也將持續協助石化業低碳智慧轉型，朝泛用型材料升級為特殊高規材料，並促成跨入半導體材料供應。