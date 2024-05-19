韓國新生代女團NMIXX上月才在高雄參加完拼盤演唱會，本週末再度登寶島開唱，在台北國際會議中心（TICC）一連2天舉辦「2024 NMIXX THE 1ST FAN CONCERT NMIXX CHANGE UP ： MIXX UNIVERSITY in TAIPEI」，吸引超過6000名粉絲到場朝聖，第2天活動上，除了第1天演唱過的A-Lin〈摯友〉外，還加碼獻唱孫燕姿的〈第一天〉，總共2首中文歌，誠意十足，讓全場NSWER（官方粉絲名）又驚又喜。

6位成員Haewon（海嫄）、Lily（朴珍）、Sullyoon（侖娥）、Bae（真率）、Jiwoo（智友）、Kyujin（圭珍）穿上白色軍裝帥氣登場，隊長海嫄帶頭用中文打招呼「NSWER～大家好嗎？」並稱每次來感覺都很新鮮，Bae難忘去年第一次來台舉辦showcase也是同個場地，「來了好多人，去年非常緊張，今天很激動了，再次見面很開心」，還不忘用中文告白「我好想你們」。準備進入遊戲環節時，他們不只盡力用中文介紹喊「歡迎NSWER們進入MIXX大學」，過程中，也頻用中文喊「真的嗎」、「請播放下一首歌」等，相當用心。

NMIXX共演唱2首中文歌，相當有誠意。（陳俊吉攝）

此次來台，NMIXX也把握時間嗑了不少台灣美食，在分組表演換裝空檔，圭珍主動提及：「這裡的地瓜真的很好吃，成員也都被（地瓜）收服了，我們每次來都說要吃！」接著也問起台下粉絲是否還有推薦其他美食，聽到「臭豆腐」後，Lily直接想約大家一同去品嚐，直呼「我很想吃吃看欸，那結束之後我們一起去吃好嗎？」Lily再度提及「芭樂好像也很好吃，之前有一位NSWER還告訴要撒辣椒粉」，沒想到台下的反應似乎不太好，她趕緊表示「我本來想要試試看的說，可能每個人喜歡的口味不太一樣啦。」

NMIXX大展超強唱功。（陳俊吉攝）

儘管此次是粉絲演唱會，身為四代團實力派代表的NMIXX，除了誠意十足地帶來〈Love Me Like This〉、〈Young, Dumb, Stupid〉、〈O.O〉等超過10首團體熱門歌曲外，大展超強唱功外，還分成3人一組，表演師姊TWICE的〈YES or YES〉以及橙子焦糖的〈Catallena〉。甚至遊戲環節也特別設計隨機舞蹈，共帶來ITZY〈DALLA DALLA〉、aespa〈Next Level〉、RIIZE〈Get A Guitar〉、少女時代〈再次重逢的世界〉、(G)I-DLE〈Fate〉、VIVIZ〈MANIAC〉、BSS〈Fighting〉，精湛舞技也一同展現。

NMIXX表演超過10首團體熱門歌曲。（陳俊吉攝）

安可環節中，後台也端出粉絲提前準備的蛋糕，為本月26日即將度過19歲生日的老么圭珍提前慶生，讓她感動直呼「真的很謝謝你們，能夠在生日之前跟粉絲度過這麼好的時光真的很開心，謝謝你們的驚喜應援，真的非常感人」，其他成員也紛紛要她假裝吹蠟燭許願，還不忘用中文喊「生日快樂，圭珍」，畫面相當可愛，讓圭珍再度表示「蛋糕真的很漂亮，剛剛眼淚差一點就流下來，因為等等還要唱歌所以忍住了」，最後NMIXX以〈Home〉結束今晚的演出，並承諾會盡快再來與粉絲見面。她們預計明離台，班機不公開。