韓國新生代女團NMIXX上月才在高雄參加完拼盤演唱會,本週末再度登寶島開唱,在台北國際會議中心(TICC)一連2天舉辦「2024 NMIXX THE 1ST FAN CONCERT NMIXX CHANGE UP : MIXX UNIVERSITY in TAIPEI」,吸引超過6000名粉絲到場朝聖,第2天活動上,除了第1天演唱過的A-Lin〈摯友〉外,還加碼獻唱孫燕姿的〈第一天〉,總共2首中文歌,誠意十足,讓全場NSWER(官方粉絲名)又驚又喜。

6位成員Haewon(海嫄)、Lily(朴珍)、Sullyoon(侖娥)、Bae(真率)、Jiwoo(智友)、Kyujin(圭珍)穿上白色軍裝帥氣登場,隊長海嫄帶頭用中文打招呼「NSWER~大家好嗎?」並稱每次來感覺都很新鮮,Bae難忘去年第一次來台舉辦showcase也是同個場地,「來了好多人,去年非常緊張,今天很激動了,再次見面很開心」,還不忘用中文告白「我好想你們」。準備進入遊戲環節時,他們不只盡力用中文介紹喊「歡迎NSWER們進入MIXX大學」,過程中,也頻用中文喊「真的嗎」、「請播放下一首歌」等,相當用心。

NMIXX共演唱2首中文歌,相當有誠意。(陳俊吉攝)

此次來台,NMIXX也把握時間嗑了不少台灣美食,在分組表演換裝空檔,圭珍主動提及:「這裡的地瓜真的很好吃,成員也都被(地瓜)收服了,我們每次來都說要吃!」接著也問起台下粉絲是否還有推薦其他美食,聽到「臭豆腐」後,Lily直接想約大家一同去品嚐,直呼「我很想吃吃看欸,那結束之後我們一起去吃好嗎?」Lily再度提及「芭樂好像也很好吃,之前有一位NSWER還告訴要撒辣椒粉」,沒想到台下的反應似乎不太好,她趕緊表示「我本來想要試試看的說,可能每個人喜歡的口味不太一樣啦。」

NMIXX大展超強唱功。(陳俊吉攝)

儘管此次是粉絲演唱會,身為四代團實力派代表的NMIXX,除了誠意十足地帶來〈Love Me Like This〉、〈Young, Dumb, Stupid〉、〈O.O〉等超過10首團體熱門歌曲外,大展超強唱功外,還分成3人一組,表演師姊TWICE的〈YES or YES〉以及橙子焦糖的〈Catallena〉。甚至遊戲環節也特別設計隨機舞蹈,共帶來ITZY〈DALLA DALLA〉、aespa〈Next Level〉、RIIZE〈Get A Guitar〉、少女時代〈再次重逢的世界〉、(G)I-DLE〈Fate〉、VIVIZ〈MANIAC〉、BSS〈Fighting〉,精湛舞技也一同展現。

NMIXX表演超過10首團體熱門歌曲。(陳俊吉攝)

安可環節中,後台也端出粉絲提前準備的蛋糕,為本月26日即將度過19歲生日的老么圭珍提前慶生,讓她感動直呼「真的很謝謝你們,能夠在生日之前跟粉絲度過這麼好的時光真的很開心,謝謝你們的驚喜應援,真的非常感人」,其他成員也紛紛要她假裝吹蠟燭許願,還不忘用中文喊「生日快樂,圭珍」,畫面相當可愛,讓圭珍再度表示「蛋糕真的很漂亮,剛剛眼淚差一點就流下來,因為等等還要唱歌所以忍住了」,最後NMIXX以〈Home〉結束今晚的演出,並承諾會盡快再來與粉絲見面。她們預計明離台,班機不公開。