總統蔡英文明天將結束8年任期，由準總統賴清德接任就職。蔡英文今(19日)在臉書細數各項成績單，並表示，謝謝台灣人民，在8年前給她機會，走進了總統府。

蔡英文今(19日)在臉書貼文表示，今天是她最後一天在總統府上班。最近她有很多行程，都是最後一次。她也遇到很多朋友，把握機會來跟她合照。拍完照，他們通常會說一句「謝謝總統」，其實最應該說謝謝的人，是她。

蔡英文接著表示，謝謝台灣人民，在8年前給她機會，將對台灣的改變和期待託付給她，她也懷抱著改革的信念，走進了總統府。她還記得，她在8年前的就職典禮上說，她會讓大家看到這個國家的改變。

蔡英文指出，我們召開原轉會、成立促轉會，為台灣的歷史正義及轉型正義努力，展現台灣的民主價值。我們也推動產業升級、穩定經濟、建設台灣，提升了國家的競爭力，讓台灣在全球經濟和繁榮中扮演關鍵角色，更為我們的下一代，打下了堅實的發展基礎。還有婚姻平權、年金改革、國防改革、國防自主、能源轉型，雖然過程中有許多挑戰和考驗，但在讓國家更好的信念下，我們都見證了台灣的進步和改變。

蔡英文接著點出，謝謝大家，和她一起為台灣創造了許多第一次，讓自由民主、公平正義、尊重包容，都扎根在這塊土地上，為台灣寫下歷史，也促進了國家的整體發展。

蔡英文強調，她曾經說過，她的任期會留在520，但我們的國家要繼續前進。如果要留下一句話給台灣，她會說「她希望台灣是團結的台灣」。我們要對自己有信心，只要是對國家好的事情，在我們通力合作下，一定可以完成。過去8年是如此，她相信未來的日子也會是如此。再次感謝每一位台灣人民，未來她會繼續在不同的崗位上，和大家、台灣並肩前行。