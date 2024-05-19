「大約10年前，每當我介紹日本企業的年收入時，中國大陸學生都會歡呼一聲『哇』，現在卻沒有反應」，人力仲介業者的感嘆反映出當前日本企業在海外求才時面臨的困境。據日媒報導，日圓目前已經出現過度貶值狀況，不但造成企業難以吸引外國優秀人才，就連本國人才都把眼光放向海外市場。

獨家！大師專訪「日圓先生」 【中時財知道】EP10 謝明智

日本央行（日銀）3月宣布停止「超寬鬆」貨幣政策，為17年來首度升息，日股也在今年3月首度攻上4萬點大關，但是日本經濟真的擺脫30多年來的低迷了嗎？就薪資水平來看，恐怕仍有很長的路要走。

日本的薪資水平在已開發國家中原本就已偏低，OECD（經濟合作暨發展組織）的數據顯示，以按美元換算的平均薪資來說，日本在38個OECD成員國中僅排名第25，不但輸給鄰國南韓，還遭到斯洛維尼亞與立陶宛超越。

據《日本經濟新聞》報導，日圓貶值對企業帶來的負面影響越來越嚴重。人力仲介公司「ASIA to JAPAN」的社長三瓶雅人坦言，「受到近期日元貶值的致命打擊。招不到中國沿海地區、台灣、南韓的優秀學生」。

三瓶雅人表示，10年前每次介紹日本企業的年收入，大陸學生都會驚呼，但如今只剩下一片沉默。今年4月他在上海被當地大學生問到，年收入300萬日圓（約人民幣13.9萬元、新台幣63萬元）足夠生活嗎？在他說明某家日企第一年的年收入與在東京的生活費之後，這名學生滿臉陰霾。

隨著日圓大貶，偏低的日本薪資水平，更難以吸引尖端人才與應對人手短缺的技能實習生，就連日本人也把找工作的目光轉向國外。有人透過工作假期簽證到加拿大的餐廳當廚師，時薪22加元（約新台幣530元），工作時間平均每周40小時。他坦言，包括小費在內，1個月能賺超過40萬日圓（約新台幣8.4萬元），而他出國僅半年左右，就存下超過100萬日圓（約新台幣21萬元）。

《日本經濟新聞》在報導中感嘆，雖然日圓貶值帶動了外國訪日遊客增加，但日本卻也逐漸成為外國人不會選擇前來工作的國家。