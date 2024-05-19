新竹御頂攻城獅19日於主場「YAMAHA球衣主題周」第二日迎戰臺北富邦勇士，本日吸引5,188位獅紫軍入場。今日攻城獅登錄14位球員，且全員皆有得分紀錄，施顏宗、王子綱與呂奇旻更刷新個人PLG單場生涯得分新高，終場攻城獅以128比109擊敗臺北富邦勇士拿下本季第21勝。攻城獅將於23日展開季後賽首輪賽事，出征桃園挑戰領航猿。

本場比賽攻城獅登錄球員全員出賽，且皆有得分紀錄。除了本季首次登錄上場的劉光尚，多名本土球員也把握上場機會，刷新個人PLG生涯得分新高紀錄，包含施顏宗17分、王子綱13分、呂奇旻10分。而先發上陣的田浩也在進攻端有所斬獲，拿下15分7助攻。

談到本季例行賽表現時，米蘭總教練表示：「這是個非常艱難的賽季，我們遭遇傷兵問題，很高興我們在過程中有不同的人跳出來接管比賽。即將要展開季後賽首輪賽事，我們會把握下週的團隊訓練，針對領航猿找出因應之道。」

本周末為攻城獅例行賽最後一次主題周「YAMAHA球衣主題日」，攻城獅球團本季針對多元族群共推出11場豐富主題活動，包含親子族群最愛的「瑞迪巧虎同學會」、寵物友善「單身狗狗日」、結合在地文化的「暗紫誰」、「只想ON-CALL」，還有網路討論度最熱烈的「獅智列車」！

儘管今日對戰富邦勇士賽事為消化試合，但依舊吸引超過五千位獅紫軍入場，且現場超過41％獅紫軍穿著攻城獅球衣，新竹球迷再次展現獨特的凝聚力。攻城獅球團未來將持續提升賽事體驗，加強建立屬於攻城獅的主場文化，力拚年度主場四連霸。