520前淨化治安，桃園市警察局在局長吳坤旭親帶隊下執行「雷霆除暴專案」查獲5萬克毒品、10把槍。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

520前淨化治安，桃園市警察局在局長吳坤旭親帶隊下執行「雷霆除暴專案」查獲5萬克毒品、10把槍。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

520就職典禮前夕，為維持治安，桃園市警察局在局長吳坤旭親帶隊下執行「雷霆除暴專案」，2周來查獲組織犯罪86人、通緝犯385人、詐欺1149人及毒品422人，毒品逾5萬公克、10把槍，另檢肅竹聯幫明仁會、天道盟正義會等幫派成員計54人，全力壓制黑幫犯罪氣焰。

為確保第16任總統、副總統就職典禮及慶祝活動安全維護工作順利，桃園市政府警察局執行「雷霆除暴專案」第2階段掃蕩，除針對槍械、幫派、詐欺及毒品等重點工作加強打擊，另於5 月17、18日周末連續執行封城擴大臨檢，局長吳坤旭親自主持勤前教育並帶班前往轄內八大行業與幫派據點執行臨檢掃蕩勤務，全力追緝不法分子，維持轄內治安。

統計「雷霆除暴專案」5月1日起至5月18日止，共動員警力3182人次，臨檢896處場所、實施路檢點285處，查獲組織犯罪14件86人、通緝犯405件385人、非法槍彈案10件12人並查扣各式槍枝10枝及子彈222顆、查獲詐欺1088件1149人、賭博20件196人、各級毒品404件422人，查扣毒品毛重逾5萬公克等。

在自辦專案期間，也配合內政部警政署辦理「全國同步掃蕩槍械、檢肅幫派及查緝賭博三合一行動專案」，其中檢肅竹聯幫明仁會、天道盟正義會等幫派成員計54人，亦查獲幫派涉妨害自由2件、涉毒品3件等，全力壓制黑幫犯罪氣焰。

中壢警分局發揮警民合作精神、落實清源布建，警勤區接查訪時接獲通報某社區有不明人士出入，派出所立即提報列管，與偵查隊刑責區共同探訪查察，經法院核准執行搜索，率同保安警察大隊霹靂小組幹員攻堅破門，一舉查獲李男等7人開毒趴；另桃園分局大樹派出所執行巡邏勤務時，丁姓男子遇警盤查心虛逃逸，員警立即追捕壓制，也查獲彩虹煙等毒品。