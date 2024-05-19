立法院17日處理國會改革等法案，爆發朝野激烈衝突，民進黨立委鍾佳濱跳上主席台，將台上的國民黨女立委陳菁徽以擒抱方式撲倒，引發外界撻伐。藝人范逸臣18日臉書發文諷「意見不同就撲下去喔！哇大」，原民歌后紀曉君則留言回「撲下去」，竟均遭到親綠網軍出征。范逸臣、紀曉君隨後表示道歉，鍾佳濱也留言致意。名嘴歷史哥李易修發現，綠營側翼竟主張「出征討厭的言論根本沒有違反言論自由」，令人傻眼。

有網路鄉民今(19日)在PTT八卦版發文提到，他看到綠營側翼說：台灣有言論自由，不會因為你說什麼就被抓去關，但台灣人也有出征討厭言論的自由，出征討厭的言論根本沒有違反言論自由這個原則。該網友直呼「我聽了覺得好像無法反駁？請問測意這個說法有道理嗎？」

「今天這篇在PTT被推爆了！看來大家都知道某黨本性了捏？」歷史哥轉發此消息並直批，你有言論自由，我有出征你的自由？「如此甚好，那我也就有罵你的自由，你也有不要臉的自由了！」

有網友分享「九大QA揭穿民進黨噁心謊言」，也有人說「他出征你叫民主，你出征他就是干涉言論自由」、「既然側翼都這麼說，那普羅大眾也有出征他們側翼的自由，所以之後側翼被出征就不要再吱吱叫了」、「當他們集體圍剿打壓某人的言論時，不就已經違反言論自由了嗎？」

還有人疾呼，全體人民一起幫助巨嬰綠委們轉大人吧！被打的警察、被打的記者、被咆哮的議事人員、被搶的周萬來、被拘禁的韓國瑜都應該維護自身權益，被女性環抱的韓國瑜應該主張性騷擾！被損壞的議場財產必須求償！陳菁徽不用說，必須告鍾佳濱以遏止危及生命構成性騷的暴力行為！吳宗憲也該提告傷害！這些都不完全是為了自己！是為了所有人！為了不要再有人被這樣對待！