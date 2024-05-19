由於鋒面接近、水氣明顯增加，明（20）日東半部、南部有局部短暫陣雨或雷雨，下半天後降雨範圍增加，中部以北轉為局部短暫陣雨或雷雨，其中金門、馬祖及午後中南部地區、北部山區有局部較大雨勢，入夜後西半部地區有局部大雨。氣象署表示，周二到周五（21日至24日）鋒面影響，各地降雨機率增加，其中周二、周三各地降雨明顯，皆有短暫陣雨或雷雨，西半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部較大雨勢。

氣象署指出，明天東半部、南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，下半天後降雨範圍增加，中部以北地區轉為局部短暫陣雨或雷雨，其中金門、馬祖及午後中南部地區、北部山區有局部較大雨勢，入夜後鋒面開始影響，西半部有局部大雨；溫度方面，各地夜晚清晨低溫為23至25度，白天高溫約29至32度。

氣象署分析未來天氣變化。（翻攝自報天氣 - 中央氣象署臉書）

氣象署說明，周二至周五鋒面影響，各地降雨機率增加，特別是周二、周三各地降雨明顯，皆有短暫陣雨或雷雨的機會，西半部降雨範圍廣，整日偶有短延時強降雨，尤其西半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部大雨出現的機率；周四、周五各地仍有局部短暫陣雨或雷雨。

周六（25日）鋒面逐漸遠離，降雨稍趨緩，西半部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨；下周日（26日）東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。