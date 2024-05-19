擁有「美女CEO」之稱的保養品牌創辦人夏筠婷，日前遭到有心人士AI換臉不雅片，雖然已經委託律師蒐證提告，但依舊被不少網友揶揄騷擾，破98萬人追蹤的IG也轉為不公開帳號。網紅勾惡昨（18）日在YT發布影片批評有很多人在論壇內發文互相要影片，甚至有人附上不法情色網站代碼，內部一大推非法偷拍影片，讓勾惡批評：「比創意私房更可怕。」

針對夏筠婷受害事件，勾惡點出網路亂象，不少網友發文質疑外流影片不是AI合成的，一名網友留言表示：「講一個笑話，知名網紅夏X說外流影片是AI合成的，我怎麼不知道AI可以合成項鍊的部分」，勾惡反駁網友說法，指出現在的AI影片都是超級擬真，很難分辨真假的，而且不論如何，夏筠婷都是受害者，但是這則惡意的貼文居然有超過4千人按讚、4百則留言、85則轉發。

甚至有很多人留言「卡影片」，還有不少是女生，連網美都轉發類似貼文，讓勾惡驚訝表示：「我最近在想，到底是我不正常，還是這世界越來越瘋狂了呢？感覺這個社會風氣全部都變了，變得越來越嗜血，變得越來越沒有底線」。

此外，勾惡團隊也注意到會有人會在相關貼文分享意義不明代碼，經過調查之後，卻發現可以憑藉代碼找到一個非法網站，勾惡驚呼：「這個網站竟然比創意私房更可怕」，除了架構更完善，甚至從影片產出到用戶使用，購買單片等，完全一條龍線上作業，而創意私房被刪除的影片，在這個網站中居然找得到備份，讓他非常吃驚，希望司法重視這樣的社會亂源。

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