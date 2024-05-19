北京故宮內一座由清朝乾隆皇帝下令修建的景福宮，距今200多年來一直無人入住，亦從未對外開放給遊客參觀。據陸媒報導，故宮博物院正對景福宮展開大修，計劃在2年內完成後首次對外開放。

據《觀察者網》報導，景福宮始建於西元1689年，是康熙皇帝孝惠皇太后居所。直至1772年，乾隆仿照建福宮後的靜怡軒加以重建，以待他日歸政後宴憩之用，卻一直沒有入住。在嘉慶及光緒年間，它曾經歷2次重修。

故宮景福宮雖在不同歷史時期進行過局部維修，但100多年一直未開展全面系統的整體保護修繕。圖為故宮博物院修繕技藝部主任郭泓（左一）在故宮景福宮主殿外受訪。（圖／新華社）

景福宮整修專案已經進行6年，是北京故宮博物院第5個研究性保護專案。景福宮建成於清朝中期，從未對外開放，宮內古樹假山錯落，門廊庭院非常別緻。院中有座文峰石鐫刻著乾隆御製詩《文峰詩》，提到「景福宮前鎮樞紐，是處擬為歸政居」。

站在景福宮的景福門前四顧，處處可見乾隆為退休後的精心佈置：人字柏、月亮門，建築四面圍合的須彌座台幫和台階均雕刻紋飾，廊步地面細墁花斑石。

故宮的修繕工作著重傳承明清皇家建築工藝和做法，延續其真實性與完整性，最終呈現故宮景福宮的歷史價值與文化內涵。（圖／新華社）

「景福宮是三卷殿，是故宮此形制型別的唯一建築。」北京故宮博物院修繕技藝部主任郭泓解釋，「屋頂是3個高低錯落的拱形，而非傳統的三角形。這能獲得更寬闊的室內空間，降低屋頂高度。所以說，這裡是寧壽宮中最適宜日常起居的場所，雖為人作，宛若天成。」

不過，乾隆並未按計劃入住景福宮，卻通過一系列舉動表達自己對其偏愛。比如，他喜得玄孫後，特意懸「五福五代堂」 匾在該宮明間。嘉慶之後，這裡成了儲存古董珍寶的庫房。

郭泓指出，樑上懸掛著隆裕太后題寫的匾額，推測曾有重新整修並搬到景福宮的計劃。但隨著辛亥革命爆發，直到溥儀宣佈退位，這裡沒再留下過整修記錄。

報導說，在這場進行了6年的時間逆旅中，工作人員查閱了2592件清代檔案，抄錄289件清代檔案，找到29幅1940年至2007年歷史影像。景福宮研究性保護修繕，是故宮博物院與中國青少年發展基金會梅賽德斯．賓士星願基金第3期公益合作，這也是近半個月內，故宮繼獲香港賽馬會捐資3.7億元人民幣，將開展修繕承乾宮等專案徵，第2次公開發布的外資援助計劃。