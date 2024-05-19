IRIB-Reporter beschreibt die Wetterverhältnisse, insbesondere starken Nebel, als Grund für den Absturz des Hubschraubers des iranischen Präsidenten #iran pic.twitter.com/b8fyKUfR88 — Iman Sefati (@ISefati) May 19, 2024

(更新)救援隊已剛抵達迫降地點，正在搜救。

伊朗國家電視台報道稱，伊朗總統易卜拉欣•萊西(Ebrahim Raisi)乘坐的一架直升機，在飛行過程中發生事故，採取重落地的方式迫降，但報導僅止於此，生死尚不明。

Iranian media publish new footage of the search operation in the area where the helicopter crashed: there is thick fog



Fears are growing that the incident involving #Iranian President Raisi's helicopter is "serious" and that "there is a high possibility of injuries," Iran's IRIB… pic.twitter.com/Lk7bfZPspX — NEXTA (@nexta_tv) May 19, 2024

美聯社報導，萊西當時正在視察東亞塞拜然省(East Azerbaijan province)。伊朗媒體稱，事件發生地點位於與亞塞拜然接壤的城市喬爾法(Jolfa)附近，距離伊朗首都德黑蘭西北方約 600 公里。

星期日早上，萊西前往亞塞拜然，與該國總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)一起為兩國合作的大壩舉行落成典禮，該大壩是兩國在阿拉斯河(Aras River)上建造的第三座大壩，兼具灌溉與發電之用。

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Rescue teams are making their way to helicopter crash site#Iran



pic.twitter.com/aJhSScobsR — Faisal Khan (@KaliwalYam) May 19, 2024

國家電視台稱，救援人員正試圖到達現場，說硬著陸地點是森林，但因天氣條件惡劣而受阻，直到幾小時候才趕到。據報道，當地有大雨和大霧，還有一些不穩定的風。

Raisi's convoy helicopter accident: Helicopter in Iranian president's convoy in accident: State TV

伊朗航空部門有多種直升機，主要是美國製的，包括UH-1、CH-47、CH-53、SH-3等等。但是1979年伊斯襽革命後，伊朗與美國長期交惡，國際制裁使其難以獲得零件，他們僅能自行仿造零件，使得妥善率一直相當勉強。

現年63 歲的萊西，是一名基本教義派，他被視為伊朗最高領袖哈梅內伊 (Ayatollah Ali Khamenei) 的門徒，行事風格也非常的極端保守，使得伊朗的國際處境完全沒有改善。