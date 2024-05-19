悶了前7局，富邦悍將終於在8局上找到突破口，猛攻12人次、攻下6分逆轉，9局上包含申皓瑋的滿貫炮再補上5分鎖定勝果，以11比3逆轉擊敗味全龍，避免系列賽遭到橫掃。

今天悍將把升上一軍的張冠廷、林澤彬擺進先發打線中，但效果並不理想，前7局悍將僅有張進德、董子恩2人各敲1支安打，以0比3陷入落後。

8局上申皓瑋、張進德、林哲瑄連續安打，讓龍隊投手呂詠臻沒解決任何1人就被換下場，龍隊雖然接連換上林凱威、羅華韋仍止不住悍將打線，平手時高國麟代打建功，敲出帶有2分的致勝安打。

9局上悍將繼續擴大領先，2出局後連續4次保送擠回1分，申皓瑋再補上生涯首支滿貫炮，單局5分鎖住勝果。「棒球就是這樣，很奇妙，有時候沒得分，有時候大局。」高國麟表示，在平手當下上場代打，自己只是想把球打強，沒有其他想法。

總教練陳金鋒也誇讚球員在8、9局時攻擊時很有耐心，「前兩場沒有打開，那一局剛好宗賢滿壘打出安打，大家心情會比較篤定，有時候一個點打開後大家在打的時候就會比較放鬆一點。」