「2024獺遊金門-九宮格闖關活動」，民眾可依據九宮格的內容完成指定消費、拍照、打卡、尋寶集章等任務，並依達成項目數量兌換不同禮品，每人限領1份，兌完即止。(圖／金門縣政府提供)

為響應每年5月最後一個星期三的「世界水獺日」與5月22日的「國際生物多樣性日」，金門縣政府攜手林業及自然保育署明(20)日起相繼舉辦「2024獺遊金門-九宮格闖關活動」與「浯島動物紀事-金門生物多樣性展」兩項活動，讓金門連結全球，走向國際。

縣府指出，金門四面環海，擁有豐富的生態資源，成為各種野生動物，尤其是瀕危的歐亞水獺之重要棲地，以及多種候鳥遷徙的中繼站。為響應世界水獺日，明起至6月2日止舉將舉辦「2024獺遊金門-九宮格闖關活動」，民眾可依據九宮格的內容完成指定消費、拍照、打卡、尋寶集章等任務，並依達成項目數量兌換不同禮品，每人限領1份，兌完即止。

另為響應國際生物多樣性日，縣府另也將於5月22至26日每天上午9時至下午5時，在雙鯉濕地自然中心舉辦「浯島動物紀事-金門生物多樣性展」，此次展覽聚焦在金門獨特的野生動物族群，參觀者有機會近距離觀察金門各種野生動物的標本，了解在地動物的形態特徵，同時搭配每天14時30分及15時30分的兩場解說，將展覽的魅力進一步的昇華。

相關活動詳情請至：金門縣建設處FB(https：／／www.facebook.com／Kinmen.EAD／？locale=zh_TW)

、獺足金門(https：／／www.youtube.com／@lutraland-km／community)、金門縣野生動物救援暨保育協

FB(https：／／www.facebook.com／KWRCA／？locale=zh_TW)網站查詢，歡迎民眾一同參與國際性生態保育活動。