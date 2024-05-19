富邦悍將19日靠著8、9局大局，以11比3擊敗味全龍，不過今年打得掙扎的隊長范國宸在7局打完後被換下場，總教練陳金鋒也上前與他談話，「我知道他很煎熬，但他要繼續去突破這個關卡，生涯一定會遇到高跟低，怎麼解決跟突破是他必須要學會的課題。」

悍將本季打了31場，先發第4棒都是范國宸，但他今年在打擊上卻遇上瓶頸，連續6場比賽共吞下8次三振，今天3打數無安打，在第7局遭到三振後被換下場，也看到鋒總上前與他談話。

陳金鋒透露當下對話：「我說你就休息、放鬆一下。我也知道他很煎熬，沒辦法，要繼續去突破這個關卡，每個人生涯都會遇到高跟低，在遇到問題時怎麼解決跟突破，是他必須要學會的課題。」

決定換上高國麟代打，主要是高國麟已有一段時間沒有比賽，「國宸也打了3次，有1次擊球也不錯，其實狀況跟擊球都OK，國麟也需要比賽的感覺，所以當下換人。」