立法院17日處理國會改革等法案，藍綠爆發肢體衝突，民進黨立委鍾佳濱跳上主席台將國民黨女立委陳菁徽以擒抱方式撲倒，引發輿論批評。此外，日前藍委王鴻薇曾揭發，綠委吳思瑤律師團隊律師黃耕鴻以及其他律師，偵辦結果也認為都有參與組織配合。媒體人黃揚名直批，台北律師公會、全國律師公會聯合會沒發聲明譴責同業涉詐騙，反倒質疑檢調偵查不公開、無罪推定等原則，對517衝突更不到24小時就譴責在野黨。

黃揚明提到，5月13日，16位律師捲入詐騙集團洩密案北檢偵結起訴，創下我國最多律師在同案被起訴的首例。從那天開始，台北律師公會、全國律師公會聯合會官網、相關社群都沒有發出任何聲明。這16位被起訴的律師當中，加入台北律師公會會員的有6位，超過被起訴律師的1/3。

黃揚明指出，自己再往前查了一下，台北律師公會在今年1月26日，在該案爆發後的第2天了聲明，聲明內容基本上是針對警方未遵守偵查不公開原則加以譴責，並提及：「本案偵辦過程已逾越「維護社會治安，而需適度公開資訊」之必要性，警察機關此舉無異滿足大眾獵奇心態，對我國法治進展不但無益，更有斲傷之虞。民主自由為我國之基石，遵循法制為守護民主自由不可或缺之前提，警察機關未查此節，顯不足取。」

黃揚明強調，律師公會全國聯合會則是在2月2日對該案發過聲明，聲明主調是提醒所屬律師應遵守法令及律師倫理規範，以免觸法，並籲請檢調機關本於無罪推定原則，毋枉毋縱遵法辦理，以維法制。

黃揚明諷刺直呼，5月17日立法院衝突事件，台北律師公會、全國律師聯合會都在會議結束不到24小時立即發聲明譴責在野黨。「只能說，溫馨！」

網友表示「綠師自甘墮落」、「這算是附隨組織嗎」、「台灣真的是詐騙天堂了，就問老百姓被詐騙己經很可憐了，還要比誰錢多請得起律師」、「公會完全展現側翼功能」、「與誰同路，非常清楚」、「知法玩法」、「正常演出」、「看看理事長是誰不就知道了」、「台灣的亂源」。