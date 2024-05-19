中央氣象署地震報告指出，今（19）日21：52發生芮氏規模4.3地震，震央在花蓮縣政府東北東方16.8公里，位於台灣東部海域，地震深度26.8公里。各地最大震度花蓮4級，宜蘭、南投2級，台中1級。

根據氣象署統計至今日22時09分，0403花蓮地震已發生1448起，其中顯著有感有365起，小區域地震為1083起，芮氏規模6至7有5起，規模5至6有69起，規模4至5則有454起。