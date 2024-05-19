韓國人氣女團aespa近期推出新歌〈Supernova〉，迅速佔據當地各大音源排行榜前幾名，她們也積極上各大綜藝打歌。最近aespa首次以完整體上超夯節目《驚人的星期六》，還獲得表演新歌的機會；但畫面曝光後，網友被成員Giselle的服裝嚇到，胸前只有一塊布，像極裸體圍裙，直逼走光邊緣遭批太誇張。

女團aespa上節目《驚人的星期六》打歌後，官方也釋出4人舞台直拍影片，沒想到Giselle的造型引起爭議，因為畫面中她的上衣，胸前只有一塊白色布料，僅用幾條細線固定在身後，乍看像是肚兜；Giselle熱舞時有做出一些大動作，細肩帶往下滑外，側面視角直逼走光邊緣，差點釀表演悲劇。

Giselle上節目打歌造型胸前只有一塊布，大動作熱舞時差點走光。（圖／摘自놀라운 토요일 Amazing Saturday YouTube）

廣大韓國網友見到Giselle造型，痛批造型師害她差點走光，「上綜藝不用這麼露吧」、「還以為是裸體圍裙，嚇死寶寶了」、「Giselle不知道心裡有多慌，好幾個動作我以為要走光了」、「好像拿塊布擋住前面，隨隨便便的造型」、「造型師應該要出來道歉」。

女團aespa上節目《驚人的星期六》打歌，成員Giselle造型直逼走光邊緣。（影片／놀라운 토요일 Amazing Saturday YouTube）

而aespa今年1月來台舉辦專輯簽售會和受邀尾牙表演後，不久前宣布世界巡迴演唱會將有台灣場，在8月10日於林口體育館開唱，這也是她們出道4年首次來台的專場演唱會，讓台灣粉絲都相當期待。