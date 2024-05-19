華爾街預期輝達將在22日盤後公布上季營收246.5億美元，與去年同期的71.9億美元相比增加2.4倍。上季淨利可望達到128.7億美元，與去年同期的20.4億美元相比足足增加5.3倍。排除特定費用後，上季EPS可望達到5.17美元，同樣較去年同期增加5.3倍。

輝達旗下資料中心部門因掌管AI晶片銷售，已成為輝達最大金雞母。該部門營收在去年11月至今年1月的季度創下歷史新高，達到184億美元。華爾街預期上季該部門營收再創新高，達到210億美元。