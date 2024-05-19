藍白17日拚國會改革法案3讀，遭綠營指控是黑箱。民眾黨團駁斥強調，當日民眾黨提出臨時動議後，馬上提供給媒體參閱，一切公開透明，反而是綠營使出「案海戰術」，且白綠提出臨時動議的時間幾乎一樣，民進黨完全沒有事前公開，難道是說自己黑箱？粉專「不演了新聞台」也質疑，民進黨團舉手反對國民黨團的動議，明明內容都一樣，要修正幹嘛提動議不修正？不修正幹嘛舉手反對不修正？直批黑箱指控就是造謠。

不演了新聞台19日發文表示，17日院會，民進黨團為了干擾阻撓議事，所以提了大量修正動議，與再修正動議要求表決，藍白黨團為了爭取表決優先順序，所以也提出大量動議反制。這就是為何17日有漫長的表決程序。如今民進黨團，洪申翰、沈伯洋之流，在造謠什麼「黑箱」表決，藍白立委都不知道自己在表決什麼，但事實恰好相反，當天所有動議都有列印成冊，送交所有委員，反倒是民進黨團，當場作亂，事後造謠。

不演了新聞台指出，舉例來說，《立法委員職權行使法》第17條，有吳宗憲等17位委員提出的修法版本，原本的法條內容是：「行政院遇有重要事項發生，或施政方針變更時，行政院院長或有關部會首長應向立法院院會提出報告，並備質詢。前項情事發生時，如有立法委員提議，十五人以上連署或附議，經院會議決，亦得邀請行政院院長或有關部會首長向立法院院會報告，並備質詢。」

不演了新聞台提到，吳宗憲等17位委員的提案，新增第三項：「行政院各部會首長新任之官員，經全體委員三分之一以上之連署或附議，由院會議決，得就其人事進行聽證，該程序適用本法第九章之一，並備質詢。」早先的委員會審查，這個條文也跟其他國會改革法案修正草案一樣，被「保留，送院會處理」。17日當天，各黨團針對這個條文，分別提出修正動議，或再修正動議，內容都是：「不予修正」。

「結果呢？結果民進黨團舉手反對國民黨團的動議？啊明明內容都一樣！」不演了新聞台質疑，「洪申翰，沈伯洋，還有其他民進黨立委出來打球啦！這條到底是要修正，還是不要修正啦？」他強調，要修正，民進黨團幹嘛提動議不修正？「不修正，你幹嘛舉手反對不修正？」

「民進黨團知道自己在表決什麼嗎？前幾天不是還嘲諷白委林國成否決掉民眾黨團提案嗎？」不演了新聞台痛批，「就是一群渾球造謠，沒了！」

也因綠營在517後海量造謠，不演了新聞台宣布，20日起《誰來早餐》節目將提早至08：00，播出至10：00。「要嘴？就來嘴。謠太多，我盡力！」