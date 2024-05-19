南台灣指標性的青年創意設計聯展「2024青春設計節」今年邁入第15屆，為期4天展覽共計有27校49系的設計相關系所參與，並邀請各界專業人士擔任評審，高雄市長陳其邁出席活動頒獎典禮，將致詞並代表頒發「創意設計競賽策展實踐與展示設計類」最佳設計獎，表達對年輕設計師的肯定與鼓勵。

青春設計節於駁二C10倉庫LIVE WAREHOUSE舉辦「2024青春設計節暨青春影展頒獎典禮」，典禮共頒發62個獎項總計177萬的競賽總獎金，在場130組創意設計競賽及32組青春影展入圍同學們，屏息以待，期待創作能獲肯定。

高雄市文化局指出，青春設計節這三年來另外開設獨立展區，突破畢展與校系框架，開放小單位投件，展出來自不同校系、年級的優秀作品。而今年獨立展區表現也特別亮眼，6個最佳設計獎有3個出自獨立展區。

陳其邁出席頒獎典禮，頒發策展實踐與展示設計類最佳設計獎，獲獎單位為樹德科技大學視覺傳達設計系，陳其邁表示，青春設計節舉辦多年來，在各個不同的設計領域，同學們都有非常亮麗，令人驚豔的表現，期待大家從青春設計節出發，展現生猛的創造力。

主辦單位公布以下獲獎名單：

【視覺傳達設計類】由位於獨立展區的嶺東科技大學視覺傳達設計系《百百山脊》獲得最佳設計獎。

【數位多媒體與遊戲設計類】最佳設計獎由位於獨立展區的正修科技大學數位多媒體設計系《銬妖》獲獎。

【音樂設計類】由位於獨立展區的嶺東科技大學數位媒體設計系《溯》獲得最佳設計獎

【立體造型暨產品設計類】由樹德科技大學生活產品設計系《桌上型木作四合一工作站》獲得最佳設計獎。

【建築與空間設計類】最佳設計獎由國立臺南藝術大學建築藝術研究所《上教堂》作品拿下。

【策展實踐與展示設計類】最佳設計獎，由樹德科技大學視覺傳達設計系獲獎。

青春影展獲獎名單：

【影視類首獎】頒給國立臺南藝術大學音像紀錄所劉人鳳執導的《乙方及其後》。

【動畫類首獎】頒發給國立臺北藝術大學動畫學系李汶儒、廖梓伶製作的《好好拜拜》。

【影視類評審團獎】和特別提及分別由《下風處》與《初聲》奪得。

【動畫類評審團獎】和特別提及的則是《泅》與《姊弟》。