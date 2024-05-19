雖然中國知名電動汽車廠傳出在國際市場上有不少斬獲，但仍有部份廠商仍持續裁員。據陸媒報導，在今年五一假期之後，大陸國產新能源汽車廠商理想內部就已經開始了新一輪的人員優化，整體裁員比例超過18%，預計將影響超過5600人。

據《芯智訊》報導，此次理想裁員最先受到影響的是人力資源部門，已經從原來的200多人縮減至40至50人；銷售服務運營部門將裁員超過400人；智駕團隊也會縮減到1000人以內。另外位於上海的純電產品團隊也將迎來收縮，造型部門、生產以及供應鏈相關部門均有不同比例的人員調整。

總體來看，理想汽車此次整體比例將超過18%，按照理想2023年年報顯示的3.16萬人的總員工數量計算，此番裁員將影響超過5600人。

報導說，此次理想大比例裁員的原因主要是2023年理想汽車業績大漲後，促使其制訂了更激進的2024年銷售目標，並提前配置了大量的人。但是隨著今年上市的兩款純電新車理想L6和理想MEGA銷量不及預期，迫使理想大砍2024年銷售目標，並縮減人員配比，以實現降本增效。

根據財報顯示，理想2023年全年交付量37萬6030輛，同比增長182.2%；全年實現營收1238.5億元（人民幣，下同），同比增長173.5%；淨利潤為118.1億元，首次實現了扭虧為盈，相比之下2022年淨虧損20.3億元。

報導說，得益於2023年整體業務的快速增長，理想去年4季度就制訂了2024年銷售80萬輛汽車的銷售目標，並開始大舉招聘。尤其是智駕部門的研發人才，理想汽車當初給出的薪資水準是行業第一梯隊，部分人才跳槽可獲高達50%以上漲幅的薪酬。

另外，為配合80萬輛的銷量目標，理想在今年年初還提出今年要新增333家直營零售中心。但是由於今年新能源汽車市場競爭加劇，理想新推出的兩款純電新車銷量不及預期，內部已將今年的銷量規劃大幅下調，相應的人員配置也進行縮減。

知情人士稱，4月底，管理層通過了最終裁員名單，外包人員已經基本被裁退。而在今年4月初，業內就曾傳出理想將裁員並大幅削減預算的傳聞，當時理想汽車闢謠稱，相關消息均不屬實。現在看來，當時的傳聞並不是空穴來風。