許多人為了養生除了食用各種健康食品，可能也會飲用蔬菜汁補充纖維質。一位女子分享，近日她有2位同事各在好市多、全聯福利中心買了2款不同的大麥若葉粉末，2人比較一番後，發現好市多的比較便宜、全聯的比較好喝，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，自己在公司午休時間發現，2位同事拿著好市多、全聯的大麥若葉粉末討論，「一個說好市多的便宜，一個說全聯的好喝」，最後2人嘗試了兩種不同的蔬菜汁後，決定用2包好市多換1包全聯的，「因為他們一致認為全聯的感覺比較濃，比較好喝」。

對此，許多網友紛紛回應，「全聯的這個綠色大麥真的比較好喝，不鹹」、「這超好喝！我們家已經慢慢的喝了3年了」、「有點雞婆，但其實不是比較濃就比較好，可能還要注意它有沒有添加香料等等」、「好市多真的便宜，我買1箱，喝不到一半」。

另外不少人分享，大麥若葉粉末可以使用不同飲品進行沖泡，「我都直接沖水喝，喝起來像抹茶」、「這種的蠻好喝，加鮮奶變抹茶拿鐵」、「我都直接加在燕麥飲搖一搖，喝起來很搭配」、「我是加藍色多多、鮮奶、純水3種泡法輪替，加在多多裡，喝起來會酸酸甜甜，加在牛奶裡，喝起來像抹茶牛奶，套水喝起來就是草味而已，目前喝完1盒了」、「我加在氣泡水裡，然後加益生菌粉，好喝順暢」。