今天是總統蔡英文在總統府最後一天上班，她今天馬不停蹄宴請美國特使團，接見新加坡、台英國會小組等來台參加520新總統就職典禮的訪賓慶賀團，並親自會晤巴接圭及馬紹爾群島總統，晚上還出席致賀團團長晚宴。她晚間在臉書上感謝每一位台灣人民，表示未來會繼續在不同的崗位上，和大家、和台灣並肩前行。

蔡英文說，最近她有很多行程，都是最後一次，我也遇到很多朋友，把握機會來跟她合照。拍完照，他們通常會說一句「謝謝總統」，其實，「最應該說謝謝的人，是我。」謝謝台灣人民，在八年前給我機會，將對台灣的改變和期待託付給她，她懷抱著改革的信念，走進了總統府。還記得，在八年前的就職典禮上說，她會讓大家看到這個國家的改變。

她說，因此，召開原轉會、成立促轉會，為台灣的歷史正義及轉型正義努力，展現台灣的民主價值。也推動產業升級、穩定經濟、建設台灣，提升了國家的競爭力，讓台灣在全球經濟和繁榮中扮演關鍵角色，更為我們的下一代，打下了堅實的發展基礎。

還有婚姻平權、年金改革、國防改革、國防自主、能源轉型，雖然過程中有許多挑戰和考驗，但在讓國家更好的信念下，我們都見證了台灣的進步和改變。

蔡英文謝謝大家，和她一起為台灣創造了許多第一次，讓自由民主、公平正義、尊重包容，都扎根在這塊土地上，為台灣寫下歷史，也促進了國家的整體發展。她曾經說過，她的任期會留在520，但國家要繼續前進。如果要留下一句話給台灣，她會說，「我希望台灣是團結的台灣。」

蔡英文強調，我們要對自己有信心，只要是對國家好的事情，在通力合作下，一定可以完成。過去八年是如此，未來的日子也會是如此。