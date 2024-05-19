520總統副總統就職典禮明天於總統府及府前廣場登場，立法院長韓國瑜今天下午在立法院，接見美國跨黨派慶賀代表團一行，包括迪斯總監(Brian Deese)、阿米塔吉大使(Richard Armitage)、卜睿哲博士(Richard Bush)、「美國在台協會」(AIT)羅森柏格主席(Laura Rosenberger)、孫曉雅處長 (Sandra Oudkirk）等人在立院會晤。

國民黨立委洪孟楷提到，韓國瑜院長主動提及前日在立院黨與黨之間的衝突，並指這也是民主可貴的地方，對內、我們互有意見；對外、就是以中華民國為榮一致向外，「這也是我一貫的信念。」

洪孟楷透露，在開放媒體拍攝時，韓國瑜又妙語如珠的比喻，今日立院三黨各推派代表，並且都極具代表性，如同看好萊塢電影要看卡司，就像法櫃奇兵的哈里遜福特演出之後，以後他演的每部片，基本上都有票房號召、也是所謂的巨星保證，「院長到底有多愛這部電影？」