蔡英文總統午宴美國出席我國第16任總統暨副總統就職典禮特使團(總統府提供)

蔡英文總統分別以午宴和晚宴款待來臺參加的美國特使團及致賀團，蔡英文表示，相信新政府將會繼續在民主、自由的道路上，跟大家一起自信向前行。美國特使團則肯定臺灣順利完成總統大選，他們有信心賴清德未來執政將延續蔡總統的政策，持續提升臺美友好關係。

蔡英文今晚在台北晶華酒店以國宴款待致賀團團長，歡迎各國前來見證我們的民主成就。蔡英文表示，今年1月13日，我們順利完成總統及國會選舉，各位友邦元首和各國政要也都立即給予祝賀，更讓世界看到臺灣對守護民主、自由、和平的堅持。

她說，在地緣政治變化及全球產業鏈重組的挑戰中，因為有各位長期以來對臺灣的支持，讓臺灣走向世界，也讓臺灣成為全球不可或缺的民主夥伴。

蔡英文指出，過去8年，我們秉持「踏實外交、互惠互助」的精神，持續跟友邦及理念相近國家深化合作關係。我們也在強化民主韌性、婦女賦權、公衛醫療、反制假訊息以及國際人道援助等領域，發揮「Taiwan can help」的良善力量，為世界做出更多貢獻。

她強調，現在的臺灣，不僅是世界的臺灣，更在區域和平穩定及全球經貿發展中，扮演了關鍵的角色。臺灣的GDP及外資投資屢創新高，除了是全球第21大經濟體，國家總體競爭力也上升到全球第6名，彰顯臺灣的經濟韌性及創新動能。

我們也和許多國家在經貿關係上有新的里程碑，她舉例，像是完成簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定、「台英提升貿易夥伴關係協議」及「台加投資促進及保障協議」。

蔡英文表示，在過去8年，世界不僅看見臺灣，臺灣更參與了世界的重大改變。我們堅信守護民主、守護自由、守護和平，才能站穩國際，跟全球攜手並進。

展望未來，她相信新政府將會繼續在民主、自由的道路上，跟大家一起自信向前行，以堅韌的臺灣、民主的臺灣立足世界，創造更多合作成果。她並向與會貴賓舉杯祝酒，氣氛熱絡愉快。

蔡英文今天中午也在寓所宴請美國出席我國第16任總統暨副總統就職典禮特使團，感謝特使團來臺，展現美國一直以來對臺灣的支持，也很高興能如同朋友一般，討論雙方共同關切的議題。

雖然即將卸任，但她說，很高興新任政府的領導人來自同樣的政府團隊，將有助於各項重要國政的持續推動，也相信未來執政團隊加入新成員後，實力將更加堅強。

訪團成員則肯定臺灣順利完成總統大選，並再次感謝蔡總統過去8年來的貢獻，他們有信心賴總統當選人未來執政將延續蔡總統的政策，持續提升臺美友好關係。

訪團成員包括美國前國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、前白宮國家經濟會議總監迪斯（Brian Deese）、布魯金斯研究院非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）、美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）等人，由AIT台北辦事處處長孫曉雅陪同，赴寓所與蔡英文餐敘，總統府祕書長林佳龍、國安會祕書長顧立雄也在座。