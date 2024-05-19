立院17日爆發藍綠衝突，期間民進黨立委沈伯洋從主席台後方衝進議場時，因爬過眾人頭頂，接著倒栽蔥頭下腳上摔落地，驚險畫面引發討論。只見畫面中沈伯洋的臀部狠狠擦過國民黨立委廖偉翔的臉部，讓廖露出猙獰表情，粉專「Next逆襲」直酸，原來綠營說的毫無人性是指屁股。

國民黨立委王鴻薇18日公布另一視角的影片，只見沈伯洋從議場後門爬上人群，往主席台衝進去；但影片中卻不斷聽到民進黨立委王定宇高喊「踩我們的背進去！」她直呼「王定宇其實根本沒被壓到，他在消費黨內同志！」質疑民進黨的狼性就是把新人騙去摔，還在後面推不只一把！

畫面顯示，沈伯洋當時踩踏眾人頭頂，試圖攻向主席台，但隨後身體開始發生不由自主的翻滾，藍委揮手排除他的體重擠壓，隨後沈摔落墜地。

「我不是說有一個立委他的臉肩膀還有脖子被沈伯洋的屁股嚕到嗎！」粉專「高雄林小姐」19日發文指出，「直接幾十公斤壓上去，他一直掙扎，臉部變得猙獰...苦主出爐-新科立委廖偉翔！在立法院一天那牛仔褲和屁股的味道...應該要是滿滿的同情，但我怎麼覺得很好笑...？」

Next逆襲也分享了這段畫面，直呼「原來熊熊說的是屁股毫無人性？」517當天因推擠及沈伯洋類似行為造成傷勢的，還有綠委郭國文、邱志偉、莊瑞雄等人，遭網友酸「他們都下班休息了」、「台灣醫術非常好」等話，民進黨立委何博文對此批，揶揄受傷的立委「簡直毫無人性可言」。