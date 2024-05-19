小米創辦人雷軍在社群媒體上的話題度驚人。18日他親自駕駛小米SU7 Pro，從上海開到杭州舉行交車儀式，並全程直播3個半小時的路程，吸引高達3900萬人觀看。不過直播中發生意外插曲，在高速公路上，雷軍突然遇到惡意逼車，險些發生事故！

每當小米有新產品上市，雷軍就會化身「最佳推銷員」。4月3日的SU7標準版首批車主交車儀式上，雷軍不但與每位車主合影留念，還親自為車主打開車門。5月18日SU7 Pro透過直播首度公開亮相，雷軍更是親自從上海世紀大道附近，開車前往杭州夢馬小鎮舉行交車儀式。

雷軍在直播中還宣布，原訂於5月底交車的小米SU7 Pro，提早12天在18日下午於北京、天津、瀋陽開放交車。

小米創辦人雷軍堪稱自家產品最佳推銷員。（圖/翻攝自雷軍微博）

雷軍在18日的直播中，一邊開車，一邊親自介紹SU7 Pro的城市NOA（自動輔助導航駕駛）。有別於入門的SU7標準版採用的Pilot Pro智慧駕駛作業系統，SU7 Pro的城市NOA搭載更先進的感測器與更高效處理器。

不過當雷軍駕駛SU7 Pro在高速公路行駛期間，有一輛白色轎車突然加速惡意變換車道，並且沒打方向燈，差點引發交通事故。

雷軍當場直呼「想舉報他」，強烈譴責這種危險駕駛行為，不過他稍後在呼籲大家要文明駕駛之際，顯然也很快冷靜下來，「算了，咱不能路怒，我覺得生活已經很美好了，別為這點小事生氣，給自己添堵」。