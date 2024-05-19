網紅四叉貓申請國民黨立委徐巧芯住處18日的路權，有民眾到徐巧芯住處巷弄響應。針對徐巧芯目前的行蹤，國民黨議員游淑慧透露，徐巧芯目前在一個「安全的地方」，因為她有人身安全的顧慮。

針對徐巧芯現在的狀態，游淑慧19日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，她看到徐巧芯沒有去太平島，然後她家樓下又被奇奇怪怪的人圍住，游淑慧問她在哪裡？徐巧芯說，不要講她在哪裡，她在台灣一個「安全的地方」，因為她有人身安全的顧慮。因為她有人身安全的顧慮。徐巧芯說她日全身肌肉都在痛。因為17日表決，她參加的是男生的衝組，而徐巧芯個子小小的，她說之前有在練。

游淑慧認為，18日四叉貓的行為，也是踩到紅線，因為那裡除了徐巧芯那一戶以外，其他都是民宅，有人把這民宅跟賴清德當時的賴皮寮相比但是賴皮寮周圍就只有賴皮寮一戶，甚至有國安單位在保護。而徐巧芯住的就是一個普通的民宅 ，既沒有警察，更不可能有維安，所以四叉貓他們騷擾到的是其他民眾。