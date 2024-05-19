新北市三重區，昨天（18日）凌晨2時許，集賢路上一間公司門口，遭到4名惡煞持棍棒砸店事件，年輕人因感情糾紛持棍棒砸毀一家公司玻璃，迅速引起警方注意，警方也在事發後90分鐘內逮到犯嫌，全數依法送辦。

店家玻璃遭砸毀。（翻攝畫面）

警方抓人起出的證物。（翻攝畫面）

警方當時獲報案後，到場立即調閱相關監視器循線追蹤，並於90分鐘內在三重區五華街成功逮捕4名嫌犯，嫌犯包括姚男（25歲）、藍男（25歲）、劉男（22歲）及黃男（22歲）。

據了解，事件起因於嫌犯姚男的胞兄與被害人陳女（30歲）因感情問題素有嫌隙。被害人陳女在IG限時動態發表的文章中，被姚男認為是影射其胞兄，結果夥同3名友人手持球棒砸毀陳女經營的公司玻璃洩憤。

警方在案發後迅速行動，調閱監視器並鎖定嫌犯，於90分鐘內將四名嫌犯全數逮捕，並依損毀及妨害秩序罪將其移送新北地檢署偵辦。警方表示，新北市治安不容挑釁，任何違法行為將被依法嚴懲，絕不姑息。