需求暴增與供應疲弱間存在極大落差，使得倫敦銅價17日每公噸攀抵1萬300美元的兩年高點。紐約商品交易所（COMEX）7月期銅收高3.6％，以每磅5.05美元作收，改寫歷史收盤新高。

現為私募巨擘凱雷集團（Carlyle Group）能源路徑團隊策略長的庫瑞近日接受播客節目Odd Lots訪問時表示，做多銅價是「他30多年從業生涯裡見過最吸引人的交易」。

庫瑞以縮寫「RED」來概括推動銅需求增長的三大結構性因素。其中，「R」代表再分配政策。他認為，低收入族群「消費的商品比例高於高收入族群」，而這群人是現行低失業率的最大受益者。且目前全世界的政策持續強化這些低收入族群的商品消費能力。

「E」代表環境政策。各國政府近年來「加速推動」綠能政策並提高相關資本支出，進而拉抬銅的需求。「D」則是去全球化的意思，也可以代表國防。換言之，去全球化的趨勢與各國不斷提高軍事支出，將進一步支撐銅需求增加。