根據報導，印度將對來自大陸的季戊四醇產品課徵每噸345.15美元反傾銷稅，來自沙國的這類產品課徵每噸300.15美元反傾銷稅，來自台灣的這類產品課徵每噸499.01美元反傾銷稅。
印度政府去年接獲當地業者反應後，開始調查來自上述地區的季戊四醇產品是否涉嫌傾銷，而調查結果發現確有此事，於是決定開徵反傾銷稅。季戊四醇是合成潤滑劑及樹脂的原料之一，主要應用於生產表面塗料。
印度媒體報導，印度政府為了防止大陸、台灣、沙烏地阿拉伯業者傾銷季戊四醇（pentaerythritol）產品，決定實施為期五年的反傾銷稅，尤其對來自台灣的季戊四醇產品課徵較高稅率。
根據報導，印度將對來自大陸的季戊四醇產品課徵每噸345.15美元反傾銷稅，來自沙國的這類產品課徵每噸300.15美元反傾銷稅，來自台灣的這類產品課徵每噸499.01美元反傾銷稅。
印度政府去年接獲當地業者反應後，開始調查來自上述地區的季戊四醇產品是否涉嫌傾銷，而調查結果發現確有此事，於是決定開徵反傾銷稅。季戊四醇是合成潤滑劑及樹脂的原料之一，主要應用於生產表面塗料。
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